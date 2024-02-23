«Реал» готов предложить «Ювентусу» € 40 млн за трансфер Камбьязо — Calciomercato

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении 24-летнего левого защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, «Королевский клуб» готов предложить «Старой синьоре» € 40 млн за покупку итальянского футболиста. Однако «Ювентус» намерен сохранить Камбьязо в составе, поскольку видит в нём большую перспективу на будущее.

Напомним, в нынешнем сезоне Камбьязо принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.