Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ашхабад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» готов предложить «Ювентусу» € 40 млн за трансфер Камбьязо — Calciomercato

«Реал» готов предложить «Ювентусу» € 40 млн за трансфер Камбьязо — Calciomercato
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении 24-летнего левого защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, «Королевский клуб» готов предложить «Старой синьоре» € 40 млн за покупку итальянского футболиста. Однако «Ювентус» намерен сохранить Камбьязо в составе, поскольку видит в нём большую перспективу на будущее.

Напомним, в нынешнем сезоне Камбьязо принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Первоначальное предложение «Реала» по Альфонсо Дэвису составит € 35–40 млн — Sky Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android