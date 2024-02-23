Первоначальное предложение «Реала» по Альфонсо Дэвису составит € 35–40 млн — Sky Sport

Руководство мадридского «Реала» приняло решение, что его первоначальное предложение для «Баварии» по трансферу левого защитника мюнхенского клуба Альфонсо Дэвиса составит € 35–40 млн. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, максимальная сумма, которую «сливочные» готовы заплатить мюнхенскому клубу за 23-летнего футболиста, — € 50 млн.

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Подчёркивается, что мадридский клуб уже провёл переговоры с представителями Дэвиса по поводу его заработной платы в случае перехода в «Реал».

Напомним, в нынешнем сезоне канадский футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дэвиса составляет € 70 млн.