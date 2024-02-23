Стало известно, каких игроков готов продать «Челси» ради покупки нападающего летом

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Руководство «Челси» грядущим летом готово расстаться с несколькими футболистами для того, чтобы на вырученные за них деньги приобрести нового нападающего, необходимого лондонскому клубу. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, «синие» могут продать атакующего полузащитника Конора Галлахера, защитника Яна Матсена, нападающего Армандо Брою, а также центрального защитника Трево Чалобу.

Подчёркивается, что, помимо нападающего, «Челси» рассматривает варианты с приобретением нового левого и центрального защитника.

Напомним, на текущий момент Матсен на правах аренды выступает за дортмундскую «Боруссию». Броя находится в аренде у «Фулхэма».

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Галлахера заинтересован лондонский «Тоттенхэм».