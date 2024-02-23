Форвард «Челси» Джексон: надеюсь, Дрогба даст мне совет, как стать таким же, как он

Сенегальский нападающий «Челси» Николас Джексон рассказал, что мечтает познакомиться с бывшим форвардом лондонцев Дидье Дрогба.

«Это было бы потрясающе, потому что он — легенда, и я следил за ним с самого детства. Но мы никогда не общались, потому что он из Кот-д'Ивуара, а я из Сенегала. Это не то, что Демба Ба. С ним я общался, потому что он раньше играл за «Челси», и он сенегалец. Но с Дидье мы никогда не общались. Я надеюсь, что когда-нибудь увижу его и он даст мне совет, как стать таким же, как он», — приводит слова Джексона talkSPORT.

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний сенегальский нападающий принял участие в 27 матчах «Челси» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.