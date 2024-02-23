Пике: Месси — лучший игрок в истории футбола, особенно после победы на чемпионате мира

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике объяснил, почему он считает, что экс-нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», является лучшим игроком в истории футбола.

«Месси — лучший игрок в истории этого вида спорта.

Не только в Испании, но и футбольные фанаты в других странах хотели, чтобы Месси выиграл чемпионат мира, который он заслужил. Все те, кто сомневался в том, что Месси был лучшим игроком в истории, потому что он не выигрывал чемпионат мира, думаю, ваши сомнения больше не имеют смысла.

Я считаю, что Месси в большей степени наслаждался триумфом на чемпионате мира именно в тот момент, когда он его выиграл, чем если бы он завоевал его в более молодом возрасте. Когда тебе что-то достаётся с трудом, ты действительно это ценишь. Он сделал это в идеальное время. Нет сомнений, что он лучший в истории.

Месси вывел «Барселону» на новый уровень. Я вижу Месси счастливым, в хорошей форме и вносящим свой вклад в повышение популярности футбола в Америке», — приводит слова Пике ESPN Argentina.

Напомним, Месси выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре, в составе сборной Аргентины. В финальном матче аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 пен.).