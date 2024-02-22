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Лионель Месси опубликовал музыкальный плейлист, который он слушает перед матчами

Лионель Месси опубликовал музыкальный плейлист, который он слушает перед матчами
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Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в рамках сотрудничества с компанией Apple опубликовал свой музыкальный плейлист, песни из которого он слушает перед матчами.

Фото: Официальный аккаунт B/R Football в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, аргентинский нападающий присоединился к «Интер Майами» в качестве свободного агента минувшим летом. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

До того, как стать игроком «Интер Майами», Месси на протяжении двух лет выступал за «ПСЖ».

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