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«Байер» обыграл «Майнц» и упрочил лидерские позиции в чемпионате Германии

«Байер» обыграл «Майнц» и упрочил лидерские позиции в чемпионате Германии
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Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Майнц». Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Тимо Герах. Матч завершился победой «фармацевтов» со счётом 2:1.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей встречи счёт в матче открыл полузащитник «Байера» Гранит Джака. На восьмой минуте полузащитник «Майнца» Доминик Кор сравнял счёт в матче.

На 68-й минуте хавбек леверкузенского клуба Роберт Андрих забил победный гол своей команды.

После 23 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 61 очко и занимает первое место, опережая «Баварию» на 11 очков, однако у мюнхенского клуба есть игра в запасе. В свою очередь, после аналогичного количества туров Бундеслиги «Майнц» заработал 15 очков и располагается на 17-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 6-го тура немецкого чемпионата. В той игре «фармацевты» разгромили «Майнц» со счётом 3:0. В составе «Байера» голами отметились защитник Алехандро Гримальдо и нападающий Йонас Хофман, также гол в свои ворота забил защитник «Майнца» Сепп ван ден Берг.

Германия - Бундеслига . 23-й тур
23 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Джака – 3'     1:1 Кор – 8'     2:1 Андрих – 68'    
Удаления: нет / Нганкам – 80'
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