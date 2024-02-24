Арсен Захарян получил травму в матче с «Вильярреалом»

23 февраля «Реал Сосьедад» встречался на своём поле с «Вильярреалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч завершился победой гостей со счётом 3:1.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды, но не сумел доиграть встречу до конца. Игрока заменили из-за повреждения. На 71-й минуте игры россиянин в игровом эпизоде столкнулся с защитником «Вильярреала» Йерсоном Москерой. Упав на газон, Захарян повредил правую руку. Хавбек покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо, а вместо него вышел нападающий Шеральдо Беккер, подписанный испанским клубом в зимнее трансферное окно.

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В нынешнем сезоне Арсен Захарян сыграл за баскский клуб во всех турнирах в 27 матчах и отметился одним ассистом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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