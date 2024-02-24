Аршавин назвал Путина единственным мировым лидером

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным во время церемонии открытия Игр будущего.

«Удалось ли пообщаться с мировыми лидерами на церемонии? Мировой лидер один, с ним удалось пообщаться. Впечатления от общения с президентом нормальные», – приводит слова Аршавина ТАСС.

Ранее Андрей Аршавин предложил Владимиру Путину создать аналог компьютерного симулятора FIFA (ныне EA FC).

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012 году и с 2013 по 2015 год. В составе сине-бело-голубых футболист трижды становился чемпионом России и по одному разу выигрывал Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Сергея Семака 36 очков в 28 матчах.

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