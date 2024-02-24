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Игрок «Ювентуса» Фаджоли прокомментировал скандал с нелегальными ставками с его участием

Игрок «Ювентуса» Фаджоли прокомментировал скандал с нелегальными ставками с его участием
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Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли высказался о своей дисквалификации на семь месяцев за игру на ставках.

«Всё началось из-за скуки, связанной с избытком свободного времени. Сначала это была просто игра, а затем стало болезнью. Конечно, от этого нельзя избавиться за пять месяцев, но я постараюсь покончить с проблемой навсегда.

18 мая завершится моя дисквалификация, так что я надеюсь сыграть с «Монцой» 26 мая. Я боялся, что «Ювентус» от меня избавится, но клуб оказал поддержку», – приводит слова Фаджоли журналист Николо Скира в соцсетях.

Напомним, ранее за ставки на футбол были отстранены игрок «Ювентуса» Николо Фаджоли (на семь месяцев), а также полузащитник английского «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали (на 10 месяцев). При этом агент Фаджоли признался, что Николо страдает от игровой зависимости.

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