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«Аль-Иттихад» готов предложить игроку «Юнайтед» Варану контракт в размере € 30 млн в год

«Аль-Иттихад» готов предложить игроку «Юнайтед» Варану контракт в размере € 30 млн в год
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Саудовский «Аль-Иттихад» является наиболее заинтересованным клубом в покупке центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана грядущим летом. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить 30-летнему футболисту заработную плату в размере € 30 млн в год.

Ранее в СМИ появлялась информация, что другой саудовский клуб — «Аль-Наср» — готов предложить Варану зарплату размером € 58 млн в год.

Напомним, в нынешнем сезоне центральный защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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