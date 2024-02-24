Пике: Гвардиола — гений, лучший тренер в истории футбола

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола. Напомним, экс-игрок обороны работал под руководством специалиста с 2009 по 2012 год.

«Гвардиола – гений. Для меня и для многих он лучший тренер в истории футбола. У Гвардиолы есть все необходимые качества. Он руководил лучшим поколением футболистов «Барселоны». Думаю, Гвардиола помог многим из нас в карьере. Хосеп каждый день доказывает, что он лучший», — приводит слова Пике ESPN Argentina.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Суммарно в этих трёх командах испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.