Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пике: Гвардиола — гений, лучший тренер в истории футбола

Пике: Гвардиола — гений, лучший тренер в истории футбола
Комментарии

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола. Напомним, экс-игрок обороны работал под руководством специалиста с 2009 по 2012 год.

«Гвардиола – гений. Для меня и для многих он лучший тренер в истории футбола. У Гвардиолы есть все необходимые качества. Он руководил лучшим поколением футболистов «Барселоны». Думаю, Гвардиола помог многим из нас в карьере. Хосеп каждый день доказывает, что он лучший», — приводит слова Пике ESPN Argentina.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Суммарно в этих трёх командах испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Пике: Месси — лучший игрок в истории футбола, особенно после победы на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android