Тер Штеген ведёт переговоры с одним из саудовских клубов — Бен Айяд

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в предстоящее летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Ашраф Бен Айяд в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, немецкий вратарь ведёт переговоры о контракте с одним из клубов саудовской лиги.

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Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. За это время вратарь выиграл с каталонцами 16 трофеев, в том числе и Лигу чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне тер Штеген провёл за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее стало известно об интересе лондонского «Челси» к защитнику «Барселоны» Жюлю Кунде.