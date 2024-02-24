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«Челси» восстановил интерес к защитнику «Барселоны» Кунде

«Челси» восстановил интерес к защитнику «Барселоны» Кунде
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«Челси» снова будет пытаться подписать защитника «Барселоны» Жюля Кунде, сообщает журналист Грэм Бэйли в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, до перехода в каталонский клуб за игроком обороны охотились «аристократы», однако им не удалось опередить сине-гранатовых в борьбе за приобретение француза.

По информации источника, боссы «Челси» в предстоящее летнее трансферное окно предпримут попытки по подписанию Кунде. Скауты лондонцев были на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», где наблюдали за игрой 25-летнего футболиста.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года за € 50 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Ранее стало известно, что «Барселона» открыта к продаже Кунде.

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