Игрок «Аль-Иттихада» Бензема: все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу — лжецы!

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема отреагировал на слухи о том, что у него сложились конфликтные отношения с главным тренером саудовского клуба Марсело Гальярдо и он хочет покинуть свою нынешнюю команду.

«Я вернулся к тренировкам, и теперь мне лучше. История моего отъезда неправдива. Я счастлив в Саудовской Аравии. У меня нет проблем с Гальярдо. Все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу — лжецы! Я очень счастлив в «Аль-Иттихаде». У меня нет ни с кем проблем», — приводит слова Бензема Goal.com.

Напомним, на протяжении января, когда в Европе было открыто трансферное окно, появлялись слухи, что Бензема рассматривает варианты с тем, чтобы перейти в один из европейских клубов.

В середине января Гальярдо отстранил французского футболиста по причине того, что он не прибыл вовремя на клубную базу, откуда команда направилась на тренировочные сборы.