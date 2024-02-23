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Форвард «Челси» Джексон: Бензема тоже упускал много шансов, но позже выиграл «Золотой мяч»

Форвард «Челси» Джексон: Бензема тоже упускал много шансов, но позже выиграл «Золотой мяч»
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Сенегальский нападающий «Челси» Николас Джексон рассказал, что пересматривает видео со своими матчами перед сном, а также о том, что болел за «Реал» и следил за игрой Карима Бензема.

«Иногда я ложусь спать, просматривая одни и те же видео, и всегда думаю, что должен был сделать лучше. Но когда я был моложе, я видел, как Бензема играет за «Реал» Мадрид. Я болел за Мадрид, когда был молодым, и Бензема упускал много шансов. Но знаете, позже он выиграл «Золотой мяч». Я не говорю, что я такого же уровня. Я не могу быть такого уровня сейчас», — приводит слова Джексона talkSPORT.

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний сенегальский нападающий принял участие в 27 матчах «Челси» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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