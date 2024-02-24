Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» подала жалобу на клубное телевидение «Реала» из-за его давления на судей

«Севилья» подала жалобу на клубное телевидение «Реала» из-за его давления на судей
Аудио-версия:
Комментарии

«Севилья» подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на клубное телевидение мадридского «Реала», которое, по мнению андалусийского клуба, оказывает давление на судей в преддверии очного матча команд в 26-м туре испанской Примеры. Об этом информирует сайт «Севильи».

Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее клубное телевидение «сливочных» опубликовало видео с разбором судейства Исидро Диас де Мера Эскудероса, который станет главным арбитром в очном матче команд. В этом разборе телевидение «Реала» высказывает мнение, что Эскудерос допускал ошибки против «сливочных» в предыдущих играх.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В свою очередь «Севилья» намерена узнать, нарушают ли данные действия телевидения «Реала» общий регламент RFEF. Кроме того, андалусийский клуб осудил поведение клубного телевидения «Реала», которое, по его мнению, вредит имиджу судей.

Материалы по теме
«Севилья» начала переговоры о продлении контракта с Юссефом Эн-Несири — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android