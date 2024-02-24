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«Севилья» подала жалобу на клубное телевидение «Реала» из-за его давления на судей

«Севилья» подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на клубное телевидение мадридского «Реала», которое, по мнению андалусийского клуба, оказывает давление на судей в преддверии очного матча команд в 26-м туре испанской Примеры. Об этом информирует сайт «Севильи».

Ранее клубное телевидение «сливочных» опубликовало видео с разбором судейства Исидро Диас де Мера Эскудероса, который станет главным арбитром в очном матче команд. В этом разборе телевидение «Реала» высказывает мнение, что Эскудерос допускал ошибки против «сливочных» в предыдущих играх.

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В свою очередь «Севилья» намерена узнать, нарушают ли данные действия телевидения «Реала» общий регламент RFEF. Кроме того, андалусийский клуб осудил поведение клубного телевидения «Реала», которое, по его мнению, вредит имиджу судей.