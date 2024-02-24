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На защитника «МЮ» Варана претендуют сразу три саудовских клуба

На защитника «МЮ» Варана претендуют сразу три саудовских клуба
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, на 30-летнего игрока обороны претендуют сразу три саудовских клуба — «Аль-Иттихад», «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб». Представители команд в ближайшее время выйдут на руководство «красных дьяволов» для обсуждения потенциальных условий сделки.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за манкунианцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе неназванного саудовского клуба к голкиперу «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену.

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