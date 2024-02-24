Представитель Арсена Захаряна рассказал об итогах медицинского обследования

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об итогах медицинского обследования после травмы, полученной им в игре 26-го тура Примеры с «Вильярреалом» (1:3).

«Безусловно, Арсену надо было провести медицинское обследование. Ещё всё в процессе, но вроде обошлось без серьёзных травм. Даже снимки не стали ему делать. В целом чувствует себя нормально. Сейчас проведут медицинские тесты, после которых станет понятно, будет ли он готовиться в общей группе к следующему матчу или нет. Если ему делали МРТ, то у него не сломана ключица и тяжёлых травм нет. Он упал на плечо. Думаю, ушиб. Сегодня с утра боли Арсен не чувствовал», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.