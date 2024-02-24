Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Арсена Захаряна рассказал об итогах медицинского обследования

Представитель Арсена Захаряна рассказал об итогах медицинского обследования
Аудио-версия:
Комментарии

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об итогах медицинского обследования после травмы, полученной им в игре 26-го тура Примеры с «Вильярреалом» (1:3).

«Безусловно, Арсену надо было провести медицинское обследование. Ещё всё в процессе, но вроде обошлось без серьёзных травм. Даже снимки не стали ему делать. В целом чувствует себя нормально. Сейчас проведут медицинские тесты, после которых станет понятно, будет ли он готовиться в общей группе к следующему матчу или нет. Если ему делали МРТ, то у него не сломана ключица и тяжёлых травм нет. Он упал на плечо. Думаю, ушиб. Сегодня с утра боли Арсен не чувствовал», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
В «Реале Сосьедад» заявили, что Захаряну предстоит пройти медицинское обследование
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android