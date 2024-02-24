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В «Реале Сосьедад» заявили, что Захаряну предстоит пройти медицинское обследование

В «Реале Сосьедад» заявили, что Захаряну предстоит пройти медицинское обследование
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Пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян пройдёт медицинское обследование после того, как он получил повреждение в минувшем матче 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3).

Испания - Примера . 26-й тур
23 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Комесанья – 17'     0:2 Комесанья – 47'     1:2 Мерино – 86'     1:3 Сёрлот – 90+5'    

«Замена была подготовлена ещё до падения Арсена. Будет проведено обследование, чтобы исключить любые травмы», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Захарян вышел в стартовом составе команды, но не сумел доиграть встречу до конца. Игрока заменили из-за повреждения на 71-й минуте.

Ранее Геннадий Голубин, являющийся представителем российского игрока, сообщил, что его клиент неудачно упал на плечо, однако его снимок ещё не был сделан.

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