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В «Реале Сосьедад» заявили, что Захаряну предстоит пройти медицинское обследование

Пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян пройдёт медицинское обследование после того, как он получил повреждение в минувшем матче 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3).

«Замена была подготовлена ещё до падения Арсена. Будет проведено обследование, чтобы исключить любые травмы», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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Напомним, Захарян вышел в стартовом составе команды, но не сумел доиграть встречу до конца. Игрока заменили из-за повреждения на 71-й минуте.

Ранее Геннадий Голубин, являющийся представителем российского игрока, сообщил, что его клиент неудачно упал на плечо, однако его снимок ещё не был сделан.