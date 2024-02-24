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В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захаряну не потребуется медицинское вмешательство

В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захаряну не потребуется медицинское вмешательство
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Глава пресс-службы испанского «Реала Сосьедад» Хон Андер Мундуате заявил, что российскому полузащитнику команды Арсену Захаряну не потребуется медицинское вмешательство.

«Состояние Арсена улучшилось и ему не потребуется медицинское вмешательство. Хорошие новости», — приводит слова Мундуате Metaratings.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

20-летний российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начал домашний матч 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3) в стартовом составе. На 72-й минуте футболист был заменён при счёте 0:2 после столкновения в игровом эпизоде с защитником гостей Йерсоном Москерой, при котором повредил правую руку во время падения на газон. Захарян покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо.

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