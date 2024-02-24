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Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» купит Пакета грядущим летом

Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» купит Пакета грядущим летом
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Руководство «Манчестер Сити» приняло решение, что оно приобретёт полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Лукаса Пакета в летнее трансферное окно в случае, если стан «горожан» покинет португальский хавбек Бернарду Силва. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Пари Сен-Жермен» проявляет сильную заинтересованность в услугах игрока «Манчестер Сити».

Напомним, в нынешнем сезоне Пакета принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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