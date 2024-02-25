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«Атлетико» потерял очки в матче с последней командой чемпионата Испании

«Атлетико» потерял очки в матче с последней командой чемпионата Испании
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В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Альмерия» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии, Испания. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Игра завершилась вничью — 2:2.

Испания - Примера . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Корреа – 2'     1:1 Ромеро – 27'     1:2 Де Пауль – 57'     2:2 Ромеро – 64'    

Счёт в матче был забит уже на второй минуте встречи. Отличился нападающий «Атлетико» Анхель Корреа. Хозяева поля забили ответный мяч на 28-й минуте. Автором гола стал 19-летний Лука Ромеро, арендованный у «Милана». На 57-й минуте полузащитник Родриго Де Пауль вновь вывел «матрасников» вперёд. На 64-й минуте полузащитник «Альмерии» Ромеро вернул равенство в счёте, оформив дубль.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После этого матча в активе «Атлетико» стало 52 очка. Подопечные Диего Симеоне располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Альмерия» набрала девятое очко, но всё ещё остаётся на последней строчке.

Турнирная таблица Примеры
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