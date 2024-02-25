«Атлетико» потерял очки в матче с последней командой чемпионата Испании

В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Альмерия» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии, Испания. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Игра завершилась вничью — 2:2.

Счёт в матче был забит уже на второй минуте встречи. Отличился нападающий «Атлетико» Анхель Корреа. Хозяева поля забили ответный мяч на 28-й минуте. Автором гола стал 19-летний Лука Ромеро, арендованный у «Милана». На 57-й минуте полузащитник Родриго Де Пауль вновь вывел «матрасников» вперёд. На 64-й минуте полузащитник «Альмерии» Ромеро вернул равенство в счёте, оформив дубль.

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После этого матча в активе «Атлетико» стало 52 очка. Подопечные Диего Симеоне располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Альмерия» набрала девятое очко, но всё ещё остаётся на последней строчке.