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«Арсенал» установил уникальное достижение в АПЛ

«Арсенал» установил уникальное достижение в АПЛ
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Лондонский «Арсенал» Микеля Артеты разгромно обыграл «Ньюкасл» (4:1) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги, благодаря двум забитым мячам в каждом из таймов. Об этом сообщает Opta Sport.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

По информации источника, «Арсенал» стал первой командой в истории АПЛ, сумевшей забить по два или более гола в семи подряд таймах. Данная голевая серия стартовала во второй половине встречи с «Ливерпулем» (3:1), прошедшей в начале февраля, а затем продолжилась в играх с «Вест Хэм Юнайтед» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).

На данный момент после 26 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 58 набранными очками. В следующем матче турнира «Арсеналу» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».

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