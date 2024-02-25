«Арсенал» установил уникальное достижение в АПЛ

Лондонский «Арсенал» Микеля Артеты разгромно обыграл «Ньюкасл» (4:1) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги, благодаря двум забитым мячам в каждом из таймов. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «Арсенал» стал первой командой в истории АПЛ, сумевшей забить по два или более гола в семи подряд таймах. Данная голевая серия стартовала во второй половине встречи с «Ливерпулем» (3:1), прошедшей в начале февраля, а затем продолжилась в играх с «Вест Хэм Юнайтед» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).

На данный момент после 26 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 58 набранными очками. В следующем матче турнира «Арсеналу» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».

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