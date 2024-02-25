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Сака стал первым англичанином, забивавшим в 5 подряд матчах за «Арсенал» со времён Райта

Сака стал первым англичанином, забивавшим в 5 подряд матчах за «Арсенал» со времён Райта
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака продлил собственную голевую серию в матчах английской Премьер-Лиги до пяти игр, сообщает Opta Sport.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

По информации источника, Сака стал первым почти за 20 лет английским игроком «Арсенала», забившим в пяти или более матчах Премьер-Лиги подряд. Это достижение ранее покорялось Иану Райту осенью 1994 года, когда его серия доходила до семи игр кряду.

Напомним, 22-летний вингер поразил ворота «Ньюкасла» в матче 26-го тура чемпионата Англии (4:1). До встречи с «сороками» Сака оформил по дублю в играх с «Бёрнли» и «Вест Хэм Юнайтед», а также по разу огорчил «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест».

Отметим, что англичанин также стал первым игроком команды с 2015 года после Оливье Жиру, который забивал в пяти матчах АПЛ подряд.

В следующем матче английской Премьер-лиги «Арсеналу» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».

В нынешнем сезоне Сака сыграл во всех турнирах за клуб в 34 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 13 голевых передач.

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