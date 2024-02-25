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Тренер «ПСЖ» Энрике: в ЛЧ нет команды, которая надеялась бы на победу больше нас

Тренер «ПСЖ» Энрике: в ЛЧ нет команды, которая надеялась бы на победу больше нас
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, почему в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона было много побед с минимальным счётом и ничейных результатов.

«Это прагматичное мышление. Нынешний футбол движется к тому, что разница между уровнем команд сокращается, результативность снижается. Нет ни одной команды, которой был бы гарантирован проход в следующий раунд. После нашего первого результата мы в полной степени осознаём всю сложность ответного матча с «Реалом Сосьедад». В Лиге чемпионов нет команды, которая надеялась бы на победу больше нас», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Баркола – 70'    

Четыре команды одержали победы со счётом 1:0, две сыграли вничью со счётом 1:1.

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