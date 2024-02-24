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Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об интересе «Баварии» к Маркиньосу

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об интересе «Баварии» к Маркиньосу
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об интересе мюнхенской «Баварии» к защитнику парижан Маркиньосу.

«Пфф.… Я не хочу говорить о трансферах. История говорит, что немногие игроки покидают «ПСЖ». Если игроки уходят, это потому, что у них заканчивается контракт или клуб хочет продать их. Я не думаю, что это относится к Маркиньосу. Для меня Маркиньос — топ-игрок, который всегда хорошо выступает. Он всегда на своём уровне и является очень важным игроком для нас», — приводит слова Энрике аккаунт PSG Report в соцсети Х (ранее Twitter).

29-летний защитник выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл за парижан 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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