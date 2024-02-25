Тренер «Ньюкасла» Хау высказался о разгромном поражении в матче с «Арсеналом»

Главный тренер английской команды «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал разгромное поражение в матче с лондонским «Арсеналом» (1:4). Встреча прошла в рамках 26-го тура АПЛ.

«Нужно пересмотреть этот матч ещё раз, прежде чем делать опрометчивые заявления. Но игроки занимали не те позиции, где они должны были быть. Не знаю, это проблема психологического плана или технического», — приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

На данный момент после 26 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 58 набранными очками. «Ньюкасл Юнайтед» после такого же количества проведённых игр находится на восьмой строчке с 37 очками.