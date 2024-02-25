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«Игрок никуда из «Спартака» не поедет». Агент рассказал об отказе Классена в трансфере

«Игрок никуда из «Спартака» не поедет». Агент рассказал об отказе Классена в трансфере
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Футбольный агент Сергей Галунов рассказал, что 23-летний защитник московского «Спартака» Леон Классен отказался перейти в аренду в один из казахстанских клубов.

«Всё было позитивно и конструктивно, пока ситуация не дошла до игрока и его представителя. От них ответ был категоричный – игрок никуда из «Спартака» не поедет, будет биться за место в составе и т.д. и т.п. Никакие аргументы в пользу аренды на них не действовали: ни игровое время, ни еврокубки. При этом в финансовом плане сам футболист ничего не терял», — приводит слова Галунова Metaratings.

Леон Классен выступает за «Спартак» с 1 января 2022 года. В текущем сезоне защитник появился на поле в двух играх Российской Премьер-Лиги, отметившись одним ассистом.

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