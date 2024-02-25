В «Баварии» подтвердили, что пост спортдиректора займёт бывший сотрудник «Лейпцига»

Исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен подтвердил, что бывший спортивный директор клуба «РБ Лейпциг» Макс Эберль займёт аналогичный пост в мюнхенском клубе.

«Это хорошо. Больше компетентности и качества в управлении пойдут нам на пользу. Я верю, что вместе мы как команда добьёмся многого», — приводит слова Дризена журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, пост спортивного директора «Баварии» остаётся вакантным ещё с мая 2023 года, когда с этой должности был уволен боснийский специалист Хасан Салихамиджич. Макс Эберль был спортивным директором клуба «РБ Лейпциг» с января по сентябрь 2023 года. До этого он 23 года работал в «Боруссии» Мёнхенгладбах.