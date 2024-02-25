Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» подтвердили, что пост спортдиректора займёт бывший сотрудник «Лейпцига»

В «Баварии» подтвердили, что пост спортдиректора займёт бывший сотрудник «Лейпцига»
Комментарии

Исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен подтвердил, что бывший спортивный директор клуба «РБ Лейпциг» Макс Эберль займёт аналогичный пост в мюнхенском клубе.

«Это хорошо. Больше компетентности и качества в управлении пойдут нам на пользу. Я верю, что вместе мы как команда добьёмся многого», — приводит слова Дризена журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, пост спортивного директора «Баварии» остаётся вакантным ещё с мая 2023 года, когда с этой должности был уволен боснийский специалист Хасан Салихамиджич. Макс Эберль был спортивным директором клуба «РБ Лейпциг» с января по сентябрь 2023 года. До этого он 23 года работал в «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Материалы по теме
Кейн подарил «Баварии» надежду, а «Атлетико» неожиданно провалился. События дня в футболе
Кейн подарил «Баварии» надежду, а «Атлетико» неожиданно провалился. События дня в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android