Кейн подарил «Баварии» надежду, а «Атлетико» неожиданно провалился. События дня в футболе

Футбольная суббота получилась весьма событийной. Рассказываем о самом главном и ярком в нашем традиционном дайджесте.

«МЮ» заработал ничью и тут же её потерял

В первом круге «Юнайтед» еле-еле обыграл «Фулхэм» за счёт гола Бруну в добавленное время (1:0). Намечалась куда более уверенная победа, ведь манкунианцы собрали за пять прошедших туров аж 13 очков, чего от них мало кто ждал. Да и встреча проходила на «Олд Траффорд». В итоге «дачники» не то что не уступили, а даже увезли три очка.

Бейсси замкнул подачу Перейры с углового, но попал прямо в партнёра. Чтобы уже со второй попытки забить. 89-я минута принесла хозяевам камбэк, причём отличился Магуайр! Бруну пробил по воротам издали. Лено справился, однако на добивании в пустые Гарри был неумолим. «Юнайтед» помчал добывать победу – а получил контратаку. На 90+7-й Ивоби после прохода и паса Траоре убрал двоих соперников на замахе и грамотно пробил в ближний угол. Теперь отставание «МЮ» от четвёртой «Астон Виллы» — восемь очков. Прощай, Лига чемпионов?

«Вилла» едва не упустила заметное преимущество

Кстати о бирмингемцах. Их весомое преимущество перед «МЮ» стало возможно благодаря успеху в игре с «Ноттингем Форест». Хотя было не так-то просто. Уже к сороковой минуте был перевес в три мяча: свои имена на табло записали Уоткинс и дважды Луис. Расслабляться было рано, и «лесники» это показали: в начале второго тайма с помощью Ньякате и Гиббса-Уайта они уже уступали всего в один мяч. Моментов было много и у тех, и у других ворот: не игра, а сплошные качели. Сотвори «Ноттингем» камбэк, его болельщики слагали бы о нём легенды. И всё же решающий удар был за Бэйли.

«Вилла» едва не упустила заметное преимущество Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Сити» едва не оступился с «Борнмутом»

Команде Гвардиолы заранее записывали три очка, ведь «Борнмут» в 2024 году в АПЛ ещё не побеждал. Куда уж ему до «Сити», верно? Как выяснилось, есть куда. В середине первой половины встречи Ковачич забросил на Холанда, и норвежец пробил с отскоком от газона. Нето отразил выстрел прямо на Фодена, который легчайше забил. Фаворит спокойно контролировал игру и особенно не стремился смять оппонента.

Хозяева почувствовали расслабленность чемпионов и принялись создавать момент за моментом. Достаточно оценить статистику ударов: 13 у «Борнмута» и 15 у «Сити». Наикрутейший момент на 90-й минуте упустил Унал: турок кивнул головой, Эдерсон был не в силах спасти, но мяч ушёл рядом со штангой. Голубой «Манчестер» вновь отстаёт от «Ливерпуля» на балл. И на него же опережает «Арсенал».

«Сити» едва не оступился с «Борнмутом» Фото: Clive Rose/Getty Images

«Арсенал» не оставил шансов «Ньюкаслу»

Если кто-то ждал здесь интриги, «канониры» их жёстко разочаровали. «Ньюкасл» просто не подъехал. Только Уиллок, который замкнул заброс Бёрна и немного испортил настроение бывшей команды. Просто ранее «Арсенал» угостил «сорок» четырьмя голами и доминировал все 90 минут. В начале Ботман срезал мяч в собственные ворота вслед за угловым Саки. Позже Мартинелли прострелил на Хавертца, и немец замкнул с линии вратарской.

Во втором тайме избиение продолжилось. Сака ворвался в штрафную, обошёл соперника и красиво пробил в дальний угол. А немного погодя Уайт с углового подал на ближнюю штангу, и мяч рикошетом от Майли занырнул в ворота. При этом выручить мог Кариус, но вспомнил былые времена и сыграл неловко. По ударам получилось 17:3. Если «канониров» не душат оборонительной игрой, как «Порту» в ЛЧ (0:1), остановить их трудно.

«Барса» смяла «Хетафе»

«Барселона» слишком нестабильна и может потерять очки на ровном месте. А тут ещё и матч с «Хетафе», которому за четыре последних встречи каталонцам удалось забить только раз. И всё же теперь у них проблем совсем не возникло. Уже в первом тайме «Барса» заработала несколько выходов один на один и должна была забивать минимум трижды, но был точен только однажды Рафинья.

Что не залетело в первом тайме, залетело во втором: Феликс, де Йонг и Фермин покуражились над соперником, и каждый гол стал следствием шикарных раскатов. Прямо-таки в лучших традициях той самой команды с Хави, Иньестой и Месси. Сине-гранатовые даже временно опередили в таблице «Жирону», однако соседям ещё бодаться в понедельник с «Райо Вальекано».

Мората запорол супермомент и не добыл три очка для «Атлетико»

«Матрасники» неделю назад не заметили «Лас-Пальмас» (5:0) и вроде бы проснулись вслед за чередой неудач. Но после было поражение в ЛЧ от «Интера» (0:1), а теперь ещё и обидная ничья с «Альмерией». При этом Корреа открыл счёт уже на второй минуте: Рейнилду прорвался по левому флангу, обыграл двоих и прострелил в центр, где аргентинцу никто не мешал. Можно было ждать ещё один разгром, однако его не последовало. Вместо этого на 28-й минуте Ромеро отквитал отставание: развернулся в окружении сразу нескольких соперников и издали вколотил в ближний угол.

В начале второго тайма «Атлетико» вновь указал на желание взять три очка: улетел в контратаку, которую рикошетом от защитника завершил Де Пауль. Радость не стала долгой: на 64-й минуте Ромеро оформил дубль, вонзив мяч в ближнюю девять. Спасать мадридцев в самом конце должен был Мората, но всё испортил: подкараулил ошибку в защите «Альмерии» и пробил выше ворот с нескольких метров. Вроде бы только забылись мемы о нападающем – а тут такое. Классика.

Атлетико — Альмерия Фото: Francisco Macia/Quality Sport Images/Getty Images

Кейн спас «Баварию» на последних минутах

Мюнхенцы отстали от великолепного «Байера» на восемь очков. Многие интригу в Бундеслиге уже не воспринимают, а если бы «Лейпциг» забрал ничью у «Баварии», её и вовсе можно было хоронить. Вот только Кейн, даже несмотря на своё безтрофейное проклятие, не хочет окончательно лишиться шансов на золото. На 56-й минуте Гарри поймал отскок от Шлагера и пробил Бласвиха. «РБ» сдаваться не планировал и как следует насел на соперника.

Нойеру приходилось тащить как в лучшие годы. Спросите у того же Шешко, который не переиграл Ману с выхода один на один. На 70-й минуте не спас и он: Беньямин воспользовался новым шансом и забил рикошетом от ноги Горецки. Ничья? Не-а. В добавленное время Шупо-Мотинг скинул мяч Кейну, и англичанин в касание переправил его в ворота. Пока что по судьбе серебряной салатницы финальной ясности нет.

«Бавария» Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Боруссия» М и «Бохум» устроили шоу в концовке

И совсем коротко о двух менее важных, но крайне зрелищных встречах. «Бохум» второй тур подряд делает красиво: ранее оконфузил «Баварию» (3:2), а теперь выдал перестрелку с «Боруссией» М. Гладбахцы дважды забили в середине первого тайма: отличились Нгуму и Вайгль с пенальти. До 72-й минуты цифры на табло не менялись, но затем началось веселье: гол Райца — ответ Хофмана, гол Сибачо — ответ Шлоттербека, гол Онора… и всё. 22:16 по ударам — команды выкрутили зрелищность на максимум. Зрители матча наверняка вспомнили, как пинали мяч во дворе: голы там залетали примерно с такой же частотой.

«Сассуоло» дважды отыгралось и всё равно уступило

Зрители встречи «Сассуоло» и «Эмполи» также не скучали. Только там ещё и финал имел значение. Гости в основное время дважды выходили вперёд: голы на счету Луперто и Ньянга с пенальти. У сенегальца три выхода на поле (100 минут), три гола, и все — с 11-метрового. Что тут сказать, маэстро. Хозяева оба раза отыгрывались усилиями Пинамонти (тоже с пенальти) и Феррари. На 90+4-й минуте «Эмполи» вновь забил (спасибо Бастони), и у «Сассуоло» уже не было времени на подвиг. 19:14 по ударам — статистика похуже, чем у «Боруссии» М с «Бохумом», но тоже очень даже хороша.