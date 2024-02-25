Гендиректор «Шинника» оценил селекцию ярославского клуба этой зимой

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин высказался о селекции команды в зимнее трансферное окно.

«Исходя из наших возможностей, я считаю, что проведена очень серьёзная работа. Тот же Александр Михайлович Побегалов посетил Белоруссию, после чего мы подписали центрального защитника Глеба Якушевича. Также после общения Сергея Коровкина и Александра Побегалова с Дмитрием Черышевым были приобретены Голубев, Саусь, возвращён Максим Поляков. Я считаю, что эти ребята должны усилить нашу команду. Также подписали контракты по просьбе главного тренера с опытнейшим Седриком Гогуа из Кот-д’ Ивуара, известным по выступлениям за российские клубы ЦСКА, «Тамбов» и чемпиона Таджикистана «Истиклол», и защитником из Буркина-Фасо Загре, выступавшем в чемпионате Казахстана за команду «Кайсар», – приводит слова функционера пресс-служба команды.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 20 матчей.

Ранее Хайрулин поделился мыслями о назначении Дмитрия Черышева на пост главного тренера «Шинника».