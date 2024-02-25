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«Про переговоры с иранцами можно написать книгу». Агент — о переходе Горбани в «Оренбург»

Футбольный агент Сергей Галунов поделился впечатлениями от работы по трансферу 22-летнего иранского полузащитника Мохаммада Горбани из «Сепахана» в «Оренбург».

«Про переговоры с иранцами можно написать целую книгу: постоянно выплывали какие-то технические нюансы, плюс ментальность, не зря есть устойчивое выражение «Восток – дело тонкое».

Как пример – желание иранской стороны дать возможность игроку выступить в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов Азии с «Аль-Хилялем», потом, по её результату, у них появилось желание использовать игрока и в ответной встрече, что было уже нереально», — приводит слова Галунова Metaratings.

Как сообщали СМИ, сумма трансфера составила € 1 млн, а срок контракта футболиста с «Оренбургом» — 3,5 года.