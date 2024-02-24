Сын легендарного футболиста «Реала» присоединился к Месси в «Интер Майами»

Полузащитник олимпийской сборной Аргентины Федерико Редондо пополнил ряды «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба. Стороны подписали трудовое соглашение сроком до конца 2027 года. Федерико является сыном легендарного полузащитника мадридского «Реала» Фернандо Редондо.

Фото: intermiamicf.com

По информации некоторых СМИ, «Интер Майами» заплатил за 21-летнего хавбека € 7,4 млн. Бывший клуб футболиста — «Аргентинос Хуниорс», также сможет претендовать на 15% от последующей продажи.

Редондо является воспитанником «Аргентинос Хуниорс» и находился в системе клуба с 2013 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.