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Гендиректор «Шинника» — о расторжении контракта с Хомухой: решение было непростое

Гендиректор «Шинника» — о расторжении контракта с Хомухой: решение было непростое
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Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин высказался о расставании с бывшим главным тренером ярославского клуба Дмитрием Хомухой.

«Насколько болезненным было решение о расторжении контракта с Дмитрием Хомухой и его тренерским штабом? Не скрою, решение было непростое. Я считаю, что Дмитрий Иванович проделал неплохую работу. Это грамотный специалист, тем не менее все в Ярославле ожидали лучшего результата», – приводит слова функционера пресс-служба команды.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 20 матчей.

Напомним, 30 ноября 2023 года пост главного тренера «Шинника» покинул Дмитрий Хомуха. В декабре 2023 года стало известно о том, что Дмитрий Черышев занял должность рулевого «Шинника».

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