Бенхамин Гарре вернулся в расположение «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре вернулся в расположение самарского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Бенхамин Гарре присоединился к команде и с сегодняшнего дня продолжает подготовку к рестарту чемпионата», – говорится в сообщении команды.

Отметим, что Гарре отсутствовал на сборах «Крыльях Советов» по медицинским показателям.

23-летний Бенхамин Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 8 млн. Ранее сообщалось об интересе к Бенхамину Гарре со стороны санкт-петербургского «Зенита», а также итальянских «Лацио» и «Удинезе».