«Мои мысли с тобой». Мбаппе поддержал игрока «Бордо», введённого в кому после травмы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил слова поддержки форварду «Бордо» Альберту Хосуэ Элису, который был введён в состояние искусственной комы после того, как получил травму головы во время игры 26-го тура французской Лиги 2 с «Генгамом» (1:0), прошедшей вчера, 24 февраля.

«Все мои позитивные мысли связаны с тобой», — написал Мбаппе в своей социальной сети, добавив эмодзи молящихся рук и сердца.

Напомним, Элис неудачно упал на газон после столкновения с игроком соперника в воздухе и потерял сознание, после чего его унесли с поля на носилках. Позже футболист «Бордо» пришёл в сознание, однако врачами было принято решение ввести его в искусственную кому с целью его безопасной транспортировки в больницу.

По последней информации, Элису была проведена операция, которая прошла успешно.