Игрок «Бордо» был введён в искусственную кому после травмы головы — Le Parisien

Нападающий «Бордо» Альберт Хосуэ Элис был введён в состояние искусственной комы после того, как он получил травму головы во время игры 26-го тура французской Лиги 2 с «Генгамом» (1:0), прошедшей вчера, 24 февраля. Об этом информирует Le Parisien.

Сообщается, что Элис неудачно упал на газон после столкновения с игроком соперника в воздухе и потерял сознание, после чего его унесли с поля на носилках.

Подчёркивается, что футболист «Бордо» позже пришёл в сознание, однако всё равно был введён в состояние искусственной комы с целью его безопасной транспортировки в больницу.

По последней информации, Элису была проведена операция, которая прошла успешно. На текущий момент он находится в больнице в окружении своей семьи.