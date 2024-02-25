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«Если надо внести красок — Месси, дисциплины — Роналду». Черчесов сравнил двух легенд

«Если надо внести красок — Месси, дисциплины — Роналду». Черчесов сравнил двух легенд
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сравнил аргентинского нападающего команды «Интер Майами» Лионеля Месси с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Как тренер я думаю о том, кто мне может помочь. Если надо внести красок — Месси, дисциплины — Роналду. Оба — великие футболисты, я играл как тренер против обоих, и одному, и второму я проиграл 0:1, поэтому у них ничья», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Напомним, Лионель Месси является чемпионом мира и обладателем Кубка Америки. По данным интернет-портала Transfermarkt, его текущая трансферная стоимость — € 35 млн. Криштиану Роналду выиграл чемпионат Европы. Португальского нападающего Transfermarkt оценивает в € 15 млн.

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