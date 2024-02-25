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Ташуев — о возможном введении налога на легионеров: пусть оставят в покое футбол

Ташуев — о возможном введении налога на легионеров: пусть оставят в покое футбол
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о возможном введении налога на легионеров в российском футболе.

«Да я вообще не понимаю, какая цель у этого. Что, деньги решают вопрос о том, кто должен играть в футбол? Футболист выходит на поле, давайте дадим ему 15 минут, потому что на него надо платить налог, а денег не хватает. А этому — 17 минут. А тому — 20, так как средств сегодня нет в бюджете. Пахнет каким-то юмором из «Камеди Клаб». Пусть оставят в покое футбол и играют лучшие. Приносит человек пользу клубу — хорошо, не приносит — надо брать другого. Хотя «Факела» это особо не касается, у нас в основном россияне в составе, в прошлом году вообще 11 человек выходило», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, в 2022 году появлялась информация, что в РПЛ введут налог на легионеров: клубы будут платить от 5 до 10 тыс. рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера.

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