Григорий Иванов: давайте лучше расширим лигу вместо налога на легионеров

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов считает, что было бы лучше расширить число участников Российской Премьер-Лиги вместо того, чтобы вводить налог на иностранных футболистов.

«Много раз «Урал» и другие футбольные клубы высказывались, что надо расширить высшую лигу. Есть классные стадионы, в том же Волгограде любят футбол. У нас каждая четвёртая команда может вылететь. Давайте лучше расширим лигу, и будет больше мест нашим футболистам. А так — сделать налог на легионеров и отдать опять деньги… А где у клубов деньги? Всем тяжело», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент в чемпионате России по футболу выступает 16 команд. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками после 18 матчей.