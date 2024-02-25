«Мне нужно 22 игрока основного состава». Тренер «ПСЖ» Энрике — о ротации в команде

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, насколько важно для него проводить ротацию футболистов в команде.

«Можете ли вы угадать наших стартовых 11 игроков? Моя цель — иметь 22 игрока основного состава. Знаю, что это невозможно, но это моя цель. Я хочу по два игрока на позицию. Мне необходимо знать, что в двух матчах могут сыграть два разных игрока. Футболисты должны понимать, что им есть за что бороться. Нужна конкуренция, соперничество. Это самое главное и то, что я пытаюсь создать во всех своих командах», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, после 22 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 53 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Бреста» на 10 очков.