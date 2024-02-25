«Аль-Иттихад» сделал предложение вратарю «Барселоны» тер Штегену — Relevo

Саудовский «Аль-Иттихад» может подписать голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена в летнее трансферное окно. Об этом информирует Relevo.

По данным источника, «Аль-Иттихад» уже сделал предложение тер Штегену. Отмечается, что саудовская команда хочет бороться за чемпионство в следующем сезоне. В связи с этим руководство команды хочет усилить вратарскую позицию.

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Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. За это время вратарь выиграл с каталонцами 16 трофеев, в том числе и Лигу чемпионов УЕФА. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.