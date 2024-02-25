Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Иттихад» сделал предложение вратарю «Барселоны» тер Штегену — Relevo

«Аль-Иттихад» сделал предложение вратарю «Барселоны» тер Штегену — Relevo
Комментарии

Саудовский «Аль-Иттихад» может подписать голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена в летнее трансферное окно. Об этом информирует Relevo.

По данным источника, «Аль-Иттихад» уже сделал предложение тер Штегену. Отмечается, что саудовская команда хочет бороться за чемпионство в следующем сезоне. В связи с этим руководство команды хочет усилить вратарскую позицию.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. За это время вратарь выиграл с каталонцами 16 трофеев, в том числе и Лигу чемпионов УЕФА. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Материалы по теме
Тер Штеген ведёт переговоры с одним из саудовских клубов — Бен Айяд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android