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Полузащитник «Рубина» Безруков — о сборах под руководством Рахимова: тяжело, даже для меня

Полузащитник «Рубина» Безруков — о сборах под руководством Рахимова: тяжело, даже для меня
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Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о сборах под руководством главного тренера команды из Татарстана Рашида Рахимова.

«Довольно тяжёлые сборы с Рашидом Рахимовым, особенно первые дни, даже для меня, хотя я в отпуске занимаюсь постоянно. Но после первых дней наступил такой релакс, тренировками были такими же, но мы уже привыкли к нагрузкам, начали прогрессировать и наращивать физическую форму. Запреты от Рашида Рахимова на сборах? На компьютерные игры не было запретов. Но когда идут такие тяжёлые тренировки, не особо хочется играть, но всё равно мы находили время. В целом была дисциплина — в такое-то время завтрак, обед, ужин, что на них нужно обязательно прийти, не пропускать. Также нужно было больше концентрироваться на восстановлении, на тренировочном процессе», — приводит слова Безрукова ТАСС.

Напомним, Рашид Рахимов тренирует «Рубин» с апреля 2023 года. Под руководством 58-летнего специалиста казанский клуб выиграл Первую лигу в сезоне-2022/2023. В нынешнем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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