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Агент Карраскаля оценил готовность клиента ко второй части сезона

Агент Карраскаля оценил готовность клиента ко второй части сезона
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Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, оценил форму своего клиента перед возобновлением сезона Российской Премьер-Лиги.

«Форма Хорхе? Он провёл отличную предсезонку и полностью готов провести вторую часть сезона на хорошем уровне», — приводит слова Боселли «РБ Спорт».

Напомним, Карраскаль выступал за ЦСКА с февраля по август 2023 года. На его счету семь голов и семь результативных передач в 47 матчах. В 11 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона 25-летний футболист «Динамо» не совершил ни одного результативного действия. Бело-голубые после 18 туров занимают третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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