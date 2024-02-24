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«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА благодаря голу Карраскаля

«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА благодаря голу Карраскаля
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Сегодня, 24 февраля, в товарищеском матче встречались московские «Динамо» и ЦСКА. Матч проходил на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке, Турция. Встреча началась в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу динамовцев.

На 72-й минуте Виктор Мендес отдал пас Милану Гаичу, который красивым дальним ударом под штангу открыл счёт. На 83-й минуте Вячеслав Грулёв сравнял счёт, реализовав заброс в штрафную. В самом конце, на 89-й минуте Хорхе Карраскаль забил победный мяч в ворота ЦСКА.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Гаич – 72'     1:1 Грулёв – 83'     2:1 Карраскаль – 89'    

Для «Динамо» этот товарищеский матч стал уже 10-м на зимних сборах. До этого бело-голубые обыграли «Слован» (2:1), «Аль-Вакру» (9:2), «Ботев» (3:2), «Оренбург» (4:1), «Елимай» (2:1) и «Крылья Советов» (5:1). Москвичи также сыграли вничью с «Канвоном» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1) и уступили «Балтике» (0:3).

ЦСКА, в свою очередь, провёл восьмую игру во время зимней паузы. Ранее подопечные Владимира Федотова победили московские «Торпедо» (3:2) и «Родину» (4:0), «Сохар» (4:1), «Андижан» (1:0), «Факел» (2:0) и «Химки» (3:0), а также уступили «Сочи» (1:2).

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