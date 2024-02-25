Экс-спортдиректор ЦСКА: Гусев умный и не задавал много вопросов о деньгах, это не Дзюба

Бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик отметил рациональность экс-полузащитника красно-синих Ролана Гусева при программировании своей карьеры.

«Сейчас футбол в России — агенты, деньги. Игроки говорят: «Дайте нам больше денег и мы будем играть лучше». Раньше такого не было. Когда мы брали Гусева из «Динамо» в ЦСКА, за ним охотились «Спартак» Романцева, «Динамо» Киев положили ему мешок, «Локомотив». А Ролан в офисе ЦСКА задал мне один вопрос: «Валерий Васильевич, а кто тренером будет?» Умный футболист. Он более эрудирован и воспитан — не задаёт много вопросов о деньгах. Это не Дзюба. Один вопрос задал Ролан! Я ему сказал, что тренером будет Газзаев. И сразу улыбка на лице», — сказал Четверик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2008 год. За этот период он сыграл в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 39 результативными передачами.