Созин: непонятное трансферное окно. Ни один клуб полностью не укрепил проблемные позиции

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин оценил то, как клубы Российской Премьер-Лиги провели зимнее трансферное окно нынешнего сезона.

«Для меня это трансферное окно – самое непонятное. Ни одна из команд не укрепила полностью свои проблемные позиции. «Динамо», которое наверху, вообще осталось без переходов. Видимо, там все позиции укомплектованы и слабых мест нет. Подход своеобразный.

«Зенит» и бразильцы? Про этих бразильцев постоянно говорят, что играли либо в молодёжной, либо в олимпийской сборной. С одной стороны – это уровень. С другой – мы же сравниваем новые переходы с трансферами Халка, Витселя, Вагнера. Таких игроков нет. И мне непонятно: это вопрос экономический или к нам просто не едут новые игроки. Если подытожить, то это самое малособытийное трансферное окно. Но хорошо, что оно закрылось до старта РПЛ. Что клубы понимают – им играть этими игроками. А не как осенью, когда прошла уже треть чемпионата, а новички всё приходят и приходят», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, зимнее трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь с 22 на 23 февраля.