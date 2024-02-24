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«Мы вместе облажались». Нойер – об уходе Томаса Тухеля из «Баварии» в конце сезона

«Мы вместе облажались». Нойер – об уходе Томаса Тухеля из «Баварии» в конце сезона
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал уход главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля по окончании сезона.

«Горько, что мы ничего не смогли построить. Мне также жаль тренерский штаб. В конце концов, мы вместе облажались. Я думаю, тебе не всегда нужно смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки», — приводит слова Нойера журналист Мартин Волкмар в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков. Немецкий тренер уже заявил, что заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

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