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«Маэстро ещё в форме». Генич поздравил Слуцкого с победой в Суперкубке Китая

Спортивный журналист Константин Генич поздравил главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого с победой в Суперкубке Китая.

«Маэстро ещё в форме! Отличное начало сезона, Викторыч», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, прошедший матч стал первой официальной игрой Слуцкого в качестве главного тренера китайской команды. «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как стать главным тренером «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».

Ранее Слуцкого поздравил 35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба.