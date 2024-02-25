Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Маэстро ещё в форме». Генич поздравил Слуцкого с победой в Суперкубке Китая

«Маэстро ещё в форме». Генич поздравил Слуцкого с победой в Суперкубке Китая
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный журналист Константин Генич поздравил главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого с победой в Суперкубке Китая.

«Маэстро ещё в форме! Отличное начало сезона, Викторыч», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, прошедший матч стал первой официальной игрой Слуцкого в качестве главного тренера китайской команды. «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как стать главным тренером «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».

Ранее Слуцкого поздравил 35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба.

Материалы по теме
«Горжусь». Дзюба отреагировал на первый трофей Слуцкого в Китае
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android